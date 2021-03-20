ميسي وجريزمان على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد





وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:





حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو - تيناس.





خط الوسط: ديست - أراخو - لينجليت - أومتيتي - مينجويزا - فيربو جوردي ألبا.





خط الوسط: بوسكيتس - بيانيتش - ماتيوس - ريكي بويج - دي يونج - موريبا - بيدري.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 63 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركزا لخامس بـ 45 نقطة.



أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا، استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد، المقرر لها، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإسباني.