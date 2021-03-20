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أخصائي تغذية: يفضل استبعاد الوجبات الخفيفة المتواجدة بين الرئيسية

السبت 20/مارس/2021 - 04:42 م
رامي صلاح الدين،
رامي صلاح الدين، أخصائي التغذية العلاجية
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إسراء صبري
قال رامي صلاح الدين، أخصائي التغذية العلاجية، إن علم التغذية بدأ يتقدم كثيرا في علاج بعد الأمراض، منوها إلى أن الحرق لدى الإنسان يتكون من جزئين، أولها الهرمونات الخاصة بالغدة الدرقية و آخر مختص بـ العضلات.

وأكمل "صلاح الدين" خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي ام سي"،: كل فرد له نظام غذائي خاص مختلف عن غيره، منوها إلى أن هناك ما يقارب من 140 نظاما غذائيا.

وتابع: الأغلب يتعامل مع الطعام على أنه سعرات حرارية، ولكن في حقيقة الأمر هذا أمر خاطئ، معقبا: كل طعام يتم تناوله بيقوم الجسم بإفراز الإنسولين، مسترسلا: بعد إفراز الإنسولين بيتم إفراز الكلوجوز ولهذا لا يمكن الاعتماد على الطعام وكأنه سعرات حرارية.

وشدد على ضرورة معرفة السبب في الأمراض الوراثية، معقبا: يمكن أن يكون سبب الإصابة بمرض ارتفاع الدم هو تصلب الشريان وليس بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم في الدم.

وأوضح أن الطعام يتربط ارتباط وثيق بالأرق، منوها إلى ضرورة استبعاد الوجبات الخفيفة ما بين الوجبات الرئيسية.
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