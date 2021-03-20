جنبلاط : لبنان وصل إلى حالة جمود مطلق وسط الانهيار الاقتصادي

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، اليوم الأحد، أن لبنان وصل إلى حالة جمود مطلق وسط الانهيار الاقتصادي.





وقال جنبلاط عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون، " التسوية السياسية باتت ضرورية في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد"، مضيفًا " نعلّق بعض الآمال على ما تبقى من المبادرة الفرنسية".





وأشار جنبلاط إلى ضرورة وجود آلية محددة للخروج من الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي، لافتًا إلى أن "التسوية السياسية ضرورية، ودعوة الرئيس عون لي كانت فرصة لأوجه دعوة بذلك".





وتابع: "الأرقام لم تعد مُهمّة، ونعوّل فقط على ما تبقّى من المبادرة الفرنسيّة".





