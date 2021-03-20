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أخبار العالم

جنبلاط : لبنان وصل إلى حالة جمود مطلق وسط الانهيار الاقتصادي

السبت 20/مارس/2021 - 04:42 م
وليد جنبلاط
وليد جنبلاط
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محمد عثمان
أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، اليوم الأحد، أن لبنان وصل إلى حالة جمود مطلق وسط الانهيار الاقتصادي.

وقال جنبلاط عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون، "التسوية السياسية باتت ضرورية في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد"، مضيفًا "نعلّق بعض الآمال على ما تبقى من المبادرة الفرنسية".

وأشار جنبلاط إلى ضرورة وجود آلية محددة للخروج من الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي، لافتًا إلى أن "التسوية السياسية ضرورية، ودعوة الرئيس عون لي كانت فرصة لأوجه دعوة بذلك".

وتابع: "الأرقام لم تعد مُهمّة، ونعوّل فقط على ما تبقّى من المبادرة الفرنسيّة".

وكان الرئيس اللبناني دعا رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، إلى قصر بعبدا للتفاوض حول تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وإنقاذ البلاد من المأزق الاقتصادي المحتدم.
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