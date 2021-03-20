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فن

أنا بخير .. سيد رجب يرد على شائعة وفاته بكورونا عبر صدى البلد

السبت 20/مارس/2021 - 09:25 م
الفنان سيد رجب
الفنان سيد رجب
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان سيد رجب عن تطورات حالته الصحية ورد على الشائعات التى انتشرت فى الساعات القليلة الماضية بشان وفاته. 

وقال سيد رجب فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" : انا بخير ولا اعلم من وراء هذه الشائعة السخيفة واتمنى من الجميع ان يتحرى الدقة قبل كاتبة اى معلومات خاصة ان هذه النوعية من الاخبار تثير حالة من القلق والفزع لدى اهل الفنان. 

وكان الفنان سيد رجب قد اعلن،  خلال الأيام الماضية، إصابته بفيروس كورونا وخضوعه لبروتوكول العلاج.

ويعد أمير طعيمة آخر المشاهير المنضمين لقائمة النجوم المصابين بكورونا حاليا وهم ريهام أيمن وهنا الزاهد وسيد رجب، بينما تعافى مؤخرا كل من أمير كرارة ويسرا ودانا حمدان وعمرو مصطفى وكريم فهمي وجمال العدل وإيناس الدغيدي وماجد المصري وآسر ياسين وزينب غريب وبسمة، وسلمى أبو ضيف والفنانة ميس حمدان ومحمد الشرنوبي وشريف رمزي ونشوى مصطفى.

وكان الفنان سيد رجب، قد أعلن إنضمامه إلى قائمة أبطال مسلسل "موسى"، العمل الذي يقوم ببطولته سمية الخشاب، عبير صبري، ومن المفترض أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021، والعمل ينتمي إلى نوعية الاعمال الصعيدية ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

كما يعرض له حاليا فيلم "وقفة رجالة" العمل الذي يشارك في بطولته ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد سلام، وأمينة خليل ومن إخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
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