الفلاحين: توقعات منظمة الفاو بارتفاع إنتاج القمح عالميا في مصلحة مصر

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، ان توقعات منظمة الفاو بارتفاع انتاج القمح عالميا لعام2021 الي 780 مليون طن في مصلحة مصر.





ولفت "أبوصدام" خلال تصريحات له اليوم ، ان هذه الزياده قد تحد من ارتفاع اسعار الاقماح عالميا وبالتالي ستستفيد من ذلك مصر استفاده محدودة حيث تصنف مصر اكبر مشتر للقمح في العالم









واضاف ابوصدام ان اسعار القمح ارتفعت بنسبة 6.8% خلال يناير الماضي بسبب ارتفاع الطلب العالمي عليه مع توقعات بخفض مبيعات روسيا من الاقماح مع مضاعفة روسيا للرسوم الجمركية علي صادرتها من الاقماح مما يجعل زيادة الانتاج العالمي من الاقماح بشرى خير لمصر بعدما سادت اجواء من القلق نتيحة توقعات ان تتاثر مصر سلبيا جراء ارتفاع اسعار الاقماح.



