تسريبات جديدة تلمح عن قدرات شيفروليه كورفيت الجديدة.. فيديو

نشرت قناة DrGumoLunatic المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو على منصة موقع YOUTUBE للنسخة شيفرولية كورفيت الجديدة، و لكنها ظهرت باطلالة غامضة تحمل الكثير من التمويهات، وسط عاصفة ثلجية داخل شوارع مدينة شتوتغارف الألمانية.

من المحتمل أن تكون هذه النسخة للسيارة كورفيت ستينجراي، و التي تخوض اخباراتها النهائية قبل طرحها في الأسواق العالمية، و من الممكن أن تكون نموزج للاصدار Z06 بقدرات معدلة، ولكن هذا الاصدار يأتي بحزمة من التغييرات، عن النموذج الاخر الذي تم رصده في وقت سابق داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

و من المتوقع أن النسخة Z06 سوف بقدرات فنية مشابهة لـ C8R حيث تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات V8 سعة 5500 سي سي، و الذي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 600 حصان، أي بطاقة إضافية عن النسخة السابقة Z06 و التي كانت تنتج قوة قدرها 490 حصان.

على الرغم من التمويهات إلا أن السيارة المختبرة تأتي بعجلات رياضية كبيرة، يتوسطها جنوط معدنية باللون الأسود، و بمقدمة مدببة، و هيكل خارجي انسيابي، يميل إلى مفهوم ثنائي الأبواب، و منظومة عادم تبدو مزدوجة الأداء، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة و غطاء محرك مدبب.

التصميم الخارجي يعكس الأداء الرياضي للسيارة، و من المتوقع أن شيفروليه الاختبارية سوف تضم باقة من وسائل الأمن و الحماية، إلى جانب عناصر التحكم و التي تتمثل في أنظمة المكابح المتطورة، و أساليب تعزيز قدرات السيارة كـ انظمة التعليق و قدرات الدفع للعجلات، إلى جانب حزمة داخلية من وسائل الرفاهية و التحكم.

و يذكر أن السيارة C8 سوف يتم البدء في بيعها في النصف الثاني من العام 2021 و بسعر يتراوح بين 99 ألف يورو للاصدار الكوبيه، بينما ستأتي النسخة المكشوفة بقيمة قدرها 106 ألف دولار.