تسريبات جديدة تلمح عن قدرات شيفروليه كورفيت الجديدة.. فيديو

نشرت قناة DrGumoLunatic المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو على منصة موقع YOUTUBE للنسخة شيفرولية كورفيت الجديدة، و لكنها ظهرت باطلالة غامضة تحمل الكثير من التمويهات، وسط عاصفة ثلجية داخل شوارع مدينة شتوتغارف الألمانية.
من
المحتمل أن تكون هذه النسخة للسيارة كورفيت ستينجراي، و التي تخوض اخباراتها
النهائية قبل طرحها في الأسواق العالمية، و من الممكن أن تكون نموزج للاصدار Z06
بقدرات معدلة، ولكن هذا الاصدار يأتي بحزمة من التغييرات، عن النموذج الاخر الذي
تم رصده في وقت سابق داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
و
من المتوقع أن النسخة Z06 سوف بقدرات فنية مشابهة لـ C8R حيث
تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات V8 سعة 5500 سي سي، و الذي يستطيع
أن ينتج قوة قدرها 600 حصان، أي بطاقة إضافية عن النسخة السابقة Z06 و
التي كانت تنتج قوة قدرها 490 حصان.
على
الرغم من التمويهات إلا أن السيارة المختبرة تأتي بعجلات رياضية كبيرة، يتوسطها
جنوط معدنية باللون الأسود، و بمقدمة مدببة، و هيكل خارجي انسيابي، يميل إلى مفهوم
ثنائي الأبواب، و منظومة عادم تبدو مزدوجة الأداء، بالاضافة إلى مصابيح أمامية
حادة و غطاء محرك مدبب.
التصميم
الخارجي يعكس الأداء الرياضي للسيارة، و من المتوقع أن شيفروليه الاختبارية سوف
تضم باقة من وسائل الأمن و الحماية، إلى جانب عناصر التحكم و التي تتمثل في أنظمة
المكابح المتطورة، و أساليب تعزيز قدرات السيارة كـ انظمة التعليق و قدرات الدفع
للعجلات، إلى جانب حزمة داخلية من وسائل الرفاهية و التحكم.
و يذكر أن السيارة C8 سوف يتم البدء في بيعها في النصف الثاني من العام 2021 و بسعر يتراوح بين 99 ألف يورو للاصدار الكوبيه، بينما ستأتي النسخة المكشوفة بقيمة قدرها 106 ألف دولار.