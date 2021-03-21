حبس سيدة وعاطلين سرقوا مواطنا بالإكراه فى مصر الجديدة

قررت جهات التحقيق، حبس سيدة وعاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مواطن بالإكراه بالقاهرة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.





وكان قد نجح رجال الأمن فى كشف ملابسات واقعة سرقة مواطن بالإكراه بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاث بهم مواطن قرر بأنه حال توقفه بسيارته فوجئ بقيام سيدة - مقيمة بدائرة القسم وبصحبتها آخران باستقلال السيارة صحبته وتهديده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم والاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الشخصية كرهًا عنه ، ولاذوا بالفرار، أمكن ضبط السيدة، وتبين أنها (بدون عمل – مقيمة بدائرة القسم) .





وبمواجهتها بما جاء بأقوال المُبلغ أيدتها ، وأقرت بأنها نظرًا لمرورها بضائقة مالية وإرتباطها بالمجنى عليه بعلاقة صداقة فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقته .





وفى سبيل ذلك استعانت بآخرين (شخصين ، لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) لتنفيذ مخططها ، وقيامها بإستدراج المجنى عليه بالمنطقة محل البلاغ ، وارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين -أمكن ضبطهما .



