ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلال 10 أيام.. 133 ضرية جوية ضد الإرهاب في العراق

السبت 20/مارس/2021 - 10:48 م
طيران التحالف يدك
طيران التحالف يدك معاقل الإرهاب
Advertisements
محمود نوفل
 
 نفذت طائرات التحالف الدولي سلسلة من الضربات الجوية بلغت 133 ضربة خلال العشرة ايام الماضية في جبال ( قره جوغ ) ضمن قاطع عمليات نينوى. 

وبحسب البيان الصادر عن خلية الاعلام الامني العراقي أن ذلك جاء بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفي الكاظمي ، من أجل  تجفيف منابع الإرهاب ودك أوكار عناصر عصابات داعش ، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وبجهود ميدانية من قبل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب

أسفرت الضربات  عن تدمير 61 وكرًا و 24 كهفًا، وقتل عدد من الإرهابيين بحسب ما أكد البيان .  

ولفت البيان إلى أنه "سيتم لاحقا نشر النتائج الكاملة للعملية، بعد القيام بعملية البحث والتفتيش في المناطق التي شملتها هذه الضربات".  
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأمن العراقي: مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر في الرطبة

مقاتلات عراقية تدمر أوكارا للإرهابيين في جبال حمرين

العراق.. جرحى جراء انفجار قرب جسر الأئمة في بغداد

مسئول عراقي: لا مكان آمن لداعش في البلاد

بغداد تدحر داعش.. انتصار عظيم للجيش العراقي على التنظيم الإرهابي

ترشيحاتنا

لأول مرة .. نقل رئة متعاف من كورونا إلى مصاب بالفيروس لإنقاذه من الموت.. صور

إعلامية كويتية تكشف أسباب تصدر الإمارات قائمة الدول في مجال الإغاثة الإنسانية

إجراء عاجل من الصحة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا

دولة عربية تسجل أكثر من 5000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

دولة عربية تفرض حظرا شاملا بسبب كورونا

الإمارات.. ما هي الفئات الممنوعة من تلقي لقاح كورونا؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة بأسعار و فئات نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور

ماسك يعيد إليك الجمال والشباب

في اليوم العالمي لصحة الفم.. استشاري يحذر من تفريش الأسنان بعد المشروبات الغازية