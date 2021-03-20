خلال 10 أيام.. 133 ضرية جوية ضد الإرهاب في العراق

نفذت طائرات التحالف الدولي سلسلة من الضربات الجوية بلغت 133 ضربة خلال العشرة ايام الماضية في جبال ( قره جوغ ) ضمن قاطع عمليات نينوى.





وبحسب البيان الصادر عن خلية الاعلام الامني العراقي أن ذلك جاء بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفي الكاظمي ، من أجل تجفيف منابع الإرهاب ودك أوكار عناصر عصابات داعش ، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وبجهود ميدانية من قبل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب





أسفرت الضربات عن تدمير 61 وكرًا و 24 كهفًا، وقتل عدد من الإرهابيين بحسب ما أكد البيان .



