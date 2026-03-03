قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يشاهد نهائيات أكاديميات كرة القدم والسلة والسباحة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نادي سيتي كلوب بطنطا، لمتابعة نهائيات أكاديميات النادي في كرة القدم وكرة السلة والسباحة، بحضور اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ،كابتن ياسر رمزي، رئيس مجلس الإدارة، وكابتن أيمن صلاح، نائب الرئيس.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ جميع قطاعات النادي المختلفة، مشيدًا بالإمكانيات المتاحة على مستوى المنشآت والملاعب والمعدات الرياضية، وبمستوى اللاعبين في الأكاديميات، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات الشباب ودعم الرياضة باعتبارها ركيزة أساسية في تنمية المجتمع.

كما حرص المحافظ على التواصل المباشر مع الأهالي أثناء الجولة، حيث استقبلوه بالترحاب والتقدير، مؤكدين سعادتهم بمتابعته لأنشطة أبنائهم واهتمامه الشخصي بتوفير بيئة رياضية مناسبة لجميع الأعمار.

تحسين خدمات المواطنين 

وأكد المحافظ أنه لا يألو جهدًا في حل أي مشكلة تواجه المواطنين أو أبنائهم، مؤكدًا التزامه الكامل بتقديم أفضل الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في جميع المرافق، مشيرًا إلى أن متابعة الأكاديميات والأنشطة الرياضية جزء من مسؤولياته المباشرة تجاه كل مواطن بالغربية، وأن أي جهود تُبذل اليوم تهدف إلى تحسين حياة الشباب وتوفير فرص رياضية وتعليمية متكاملة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار المحافظ إلى دعم المحافظة الكامل لكل المبادرات التي تخدم الرياضة والشباب، ومواصلة تطوير المرافق لتكون على مستوى يتناسب مع طموحات الأهالي والأبناء.

ووجه المحافظ الشكر لإدارة النادي على جهودهم في تنظيم الأنشطة الرياضية، مؤكدًا استمرار المحافظة في متابعة جميع المنشآت والمراكز الرياضية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق نقلة نوعية في كل قطاع رياضي وشبابي بالمحافظة.

