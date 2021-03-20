الاشتباه في انتحار شاب داخل مستشفى جامعة الفيوم

تواصل مباحث قسم شرطة أول الفيوم ، جهودها لكشف غموض حادث انتحار شاب داخل المستشفى الجامعى بمدينة الفيوم اليوم .





تلقى اللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد أمير السحلى مأمور قسم شرطة اول الفيوم بالحادث.

تبين من التحريات التى أشرف عليها المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم أن الجثة لشاب يدعى ع. ب"

18 سنة ، من عزبة صفر بمركز الفيوم ، وانه كان يمر بأزمة نفسية بسبب انفصال والديه منذ أيام ، ويشتبه فى انتحاره داخل مستشفى جامعة الفيوم .

تم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

استقبل مستشفى الفيوم العام، مساء اليوم السبت، جثة شاب، يشتبه فى انتحاره داخل مستشفى الفيوم الجامعي الجديد، وتم تحرير محضر بالواقعة.