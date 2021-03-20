ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الاشتباه في انتحار شاب داخل مستشفى جامعة الفيوم

السبت 20/مارس/2021 - 11:00 م
جثة
جثة
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

تواصل مباحث قسم شرطة أول الفيوم ، جهودها لكشف غموض حادث انتحار شاب داخل المستشفى الجامعى بمدينة الفيوم اليوم .


تلقى اللواء رمزى  المزين  مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد أمير السحلى مأمور قسم شرطة اول الفيوم بالحادث.

تبين من التحريات التى أشرف عليها المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم أن الجثة لشاب يدعى ع. ب"

18 سنة ، من عزبة صفر بمركز الفيوم ، وانه كان يمر بأزمة نفسية بسبب انفصال والديه منذ أيام  ، ويشتبه فى انتحاره داخل مستشفى جامعة الفيوم  .

تم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، وتم تحرير محضر بالحادث  ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق. 

 

استقبل مستشفى الفيوم العام، مساء اليوم السبت، جثة شاب، يشتبه فى انتحاره داخل مستشفى الفيوم الجامعي الجديد، وتم تحرير محضر بالواقعة.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة بأسعار و فئات نيسان باترول موديل 2021 داخل السوق السعودي.. صور

ماسك يعيد إليك الجمال والشباب

في اليوم العالمي لصحة الفم.. استشاري يحذر من تفريش الأسنان بعد المشروبات الغازية