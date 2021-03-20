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الصحة تفجر مفاجأة حول سبب زيادةالإصابات بكورونا

السبت 20/مارس/2021 - 11:45 م
لم تتراجع أعداد الاصابات
لم تتراجع أعداد الاصابات بفيروس كورونا وخالفت التوقعات
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ندى رأفت

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة والسكان للبحوث والتنمية الصحية، إن الأعداد اليومية للمصابين بفيروس كورونا لم تنخفض في الشهر الماضي، وهو عكس توقعات الوزارة ، معقبة : " لو استمرينا بنفس أسلوب حياتنا لانخفض منحنى الإصابات، وهناك تراخٍ كبير من الجميع، نحن في حاجة إلى الاستمرار في ارتداء الكمامة ".


وأضافت " نهى عاصم " في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج " كلمة أخيرة " الذي يعرض عبر شاشة " ON ": "لدينا جهات بحثية في مصر على رأسها المركز القومي للأبحاث الذي يجري أبحاثا لتطوير اللقاحات محليًا، كما أن مصر تعاقدت على كميات كبيرة من اللقاحات لتغطية الطلب المحلي " .


وحذرت مستشارة وزيرة الصحة والسكان للبحوث والتنمية الصحية، من عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية حتى بعد الحصول على لقاحات كورونا، لتجنب زيادة الإصابات بالفيروس المستجد.


وأوضحت " عاصم " ، قائلة "عندما نتحدث عن 600 مصاب يوميًا، فنحن نقصد المواطنين الذين توجهوا إلى وزارة الصحة، لكن هناك مواطنون كثر يستطيعون تلقي العلاج في المنزل دون الخضوع لفحوصات PCR في المعامل، يعني أن الأعداد الحقيقية أضعاف الـ600 إصابة اليومية " .

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