وزير دفاع إسرائيل يفضح مخطط نتنياهو لإلغاء محاكمته بتهم الفساد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي وزعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني جانتس، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه خطط لإلغاء محاكمته بتهمة الفساد وخيانة الأمانة من خلال استبدال المدعي العام بآخر.





وبحسب "جيروزاليم بوست" العبرية، قال جانتس: "ما مدى سهولة إقالة المدعي العام وإلغاء المحاكمة.. هذا هو مخطط نتنياهو وأنا وحدي في الكنيست سنمنعه من القيام بذلك".





وعبر تويتر، نشر جانتس تغريدة تضمنت مقطع فيديو من القناة 13 الإخبارية السبت ادعى فيه رافيف دراكر أن كل ما يتعين على نتنياهو فعله هو استبدال المدعي العام بقرار حكومي.





وأوضح "ليس هناك حاجة إلى قانون فرنسي للقيام بذلك. [زعيم حزب يمينا نفتالي] بينيت ليس مضطرًا للتصويت لصالح الأمر، بل يمكنه الاعتراض عليه إذا أراد ذلك."





ويشار إلى أن القانون الفرنسي هو الاقتراح الذي ينص على أن رؤساء الوزراء الحاليين سيكونون محصنين من توجيه اتهامات بالفساد أثناء وجودهم في مناصبهم مثلما هو الحال مع الرئيس الفرنسي. قال نتنياهو علنا ​​إنه لن يمرر مثل هذا القانون، لكنه لن يمنع الآخرين من القيام بذلك. كان دراكر يصف احتمالية أن يقوم بينيت، بعد الانتخابات، بتشكيل ائتلاف مع نتنياهو.





وأوضح دراكر أن "كل ما يتعين على المدعي العام الجديد فعله هو أن يطلب مراجعة المواد المتعلقة بالمحاكمة". وأضاف أنه إذا استفسرت محكمة العدل العليا عن حق النائب العام في إلغاء محاكمة جارية ، فإن هذا البديل "الوهمي" يمكن أن يدعي دائمًا أنه لم يلغ أي شيء وأنه يقوم فقط بفحص الأدلة.



