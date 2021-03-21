آبل تتسبب فى صدمة لمستخدمى أجهزة iMac

تسببت شركة Apple آبل الأمريكية فى صدمة كبيرة لمستخدميها من حواسيب 4K iMac، بعدما قامت الشركة بتخفيض خيارات المساحة التخزينية للأجهزة من 1 تيرابايت و 512 جيجا بايت إلى سعة 512 جيجابايت فقط .





وبحسب موقع AppleInsider فإن متاجر شركة آبل الرسمية قد Apple Store قامت بإزالة الخيارات من الأجهزة لتصبح أقصى سعة تخزينية لمشترى الأجهزة هى سعة 512 جيجابايت فقط، فيما تظل الخيارات الأكبر موجودة فى الأسواق لدى الموردين غير الرسميين حتى انتهائها من السوق.





وأزالت آبل خيارات التخزين لأجهزة 4K iMac بعد فترة وجيزة من قيام الشركة بسحب أجهزة iMac Pro من موقعها الإلكترونى الرسمى ، مما أدى إلى إيقاف بيع الأجهزة على الموقع.





وتشير عدد من التقارير أن شركة آبل قد قامت بتخفيض السعة التخزينية لأجهزة 4K iMac لأنها تستعد لإخراج لإصدار جهاز iMac محدث مع معالج Apple Silicon ، فى الفترة القليلة القادمة.





وقررت آبل التوقف عن بيع وإنتاج جهاز HomePod الأصلي في متجر الشركة عبر الإنترنت، حيث سيظل فى المتاجر حتى نفاد الكمية، كما قامت الشركة من سحب الجهاز فى عدد من الدول، حيث سيتم التركيز على جهاز HomePod mini الذى تم إطلاقه العام الماضى بسعر 99 دولارا أمريكيا .



