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رياضة

أول صور من توقيع إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلي رسميا

الأحد 21/مارس/2021 - 03:20 ص
صدى البلد
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عمرو الحلواني
وقع مسئولو نادى الإسماعيلي رسميا إيهاب جلال لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الكروى الجاري .

وشهدت الساعات الماضية دخول الإسماعيلى فى مفاوضات قوية مع إيهاب جلال لحسم التعاقد معه لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم خلفا للبوسنى يوفتيش الذى تم الاتفاق معه على الرحيل بعد مسلسل النتائج السلبية التى تلقاها الفريق .

ومن المقرر أن يصل إيهاب جلال إلى الإسماعيلية اليوم الأحد لقيادة تدريب الفريق.

وأنهى إيهاب جلال تفاصيل رحيله عن المقاصة واتفق الطرفان على الرحيل بشكل ودى مقابل دفع جلال الشرط الجزائي الخاص به والذى يقدر بـ مليونى جنيه .
أول صور من توقيع إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلي رسميا
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