رفع 1260 طن قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة من مقلب كفر أبو دياب، التابع للوحدة المحلية بكفور نجم بمركز الإبراهيمية وقرية شيبة النكارية بمركز الزقازيق، لخلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لقرى المحافظة وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.





وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قامت وحدة التدخل السريع بإشراف المهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع برفع 900 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسي بكفر أبودياب التابع للوحدة المحلية بكفور نجم بمركز الإبراهيمية بواقع (45) نقله على مدار سبعة أيام، فضلًا عن رفع (360) طن قمامة ومخلفات من (شارع المقابر) بقرية شيبة النكارية بواقع (18) نقلة باستخدام (5) معدات (3 سيارة قلاب - 2 لودر) تابعة لوحدة التدخل السريع

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمواصلة وتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين، بما يساهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بإشراف مديرة الإدارة، ومسئولي الثقافة الصحية بالإدارات الصحية، وبالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والمجالس المحلية بالمحافظة، بتنفيذ العديد من الحملات والندوات واللقاءات الجماهيرية لتوعية العاملين بالمنشآت الحكومية والخاصة، عن أهمية الاكتشاف المبكر لأمراض الكلى، وكيفية الوقاية من الاعتلال الكلوي، وتنمية العادات الصحية السليمة للوقاية من أمراض الكلى، كممارسة الرياضة، وشرب كميات كافية من السوائل، وتناول الغذاء الصحي، والمحافظة على الوزن المثالي، والوقاية من الأمراض المزمنة المسببة لقصور الكلي، ومضار التدخين وآثاره علي الكلى، واحتمالية إصابة المدخنين بسرطان الكلى، وأهمية تجنب العقاقير المؤثرة سلبيًا في وظائف الكلى، وتفعيل الفحص المبكر والدوري لضغط الدم والسكر، ووظائف الكلى، وأهمية التطعيم باللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.