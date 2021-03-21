السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: من الضروري مراجعة العلاقات بين موسكو وواشنطن

دعا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إلى ضرورة مراجعة العلاقات الروسية الأمريكية الحالية، مشيرًا إلى أنه يخطط لإجراء لقاءات مختلفة في هيئات مختلفة في موسكو بهذا الشأن.



وقال أنطونوف في تصريحات، الأحد، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "هناك الكثير من العمل، ويجب مراجعة حال العلاقات الروسية الأمريكية"، مؤكدًا أن بلاده شددت غير مرة على اهتمامها بتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة بنفس قدر اهتمام الأمريكيين.