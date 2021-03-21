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أخبار العالم

هل تعاقب الإمارات من ارتكب جريمة بحسن نية.. النيابة العامة توضح

الأحد 21/مارس/2021 - 02:07 م
علم الإمارات
علم الإمارات
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شيماء مصطفى
أعلنت النيابة العامة في الإمارات، اليوم الأحد، عدم ارتكاب جرم في فعل حدث بحسن نية وسبب ضررا لشخص آخر.


وفي التفاصيل، قالت النيابة العامة في منشور على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "طبقا للمادة 53 مكررا مِن قانون العقوبات الاتحادي لا جريمة في فعل ارتكب بحسن نية وسبب ضررا لشخص آخر عند تقديم المساعدة أو الإغاثة له".


وأضافت أنه يأتي في الحالات التي تتطلب تدخلا عاجلا من أجل إنقاذ حياته أو لتفادي أي أضرار تمس سلامة جسده أو للحد من تلك الأضرار.


وأوضحت أن نشر هذه التغريدات القانونية يأتي في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين جميع أفراد المجتمع.
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