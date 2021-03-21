ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

200 مليار جنيه .. الرئيس السيسي يزف بشرى لأهالي الريف

الأحد 21/مارس/2021 - 02:34 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
Advertisements
شيرين عادل
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هدفه من حي الأسمرات هو وضع السيدة والطفلة المصرية في مكان يليق بهم، منوهًا بأنه من خلال مبادرة حياة كريمة فإننا نحتاج إلى قفزة كبيرة لتطوير المساكن العشوائية. 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفاله بيوم المرأة المصرية، فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس، أن الدكتور مصطفي مدبولي عرض عليه مشروع تطوير الريف المصري الذي سوف يشمل حوالي 1500 قرية، متابعا أنه بالرغم من أنها سوف تتكلف حوالي 200 مليار جنيه، إلا أن الدولة تسعي جاهدة لتطوير جميع المساكن العشوائية، كما أن الهدف من كل هذا التطوير هو استهداف السيدات المصريات اللاتي يعيشن بالريف المصري ويعانين من صعوبة المعيشة.

وأردف الرئيس السيسي: .مش عايزين غير أن القانون ييسر حياة الناس ، وفقا لتطورات المجتمع ، مؤكدين حرصنا على أن نسمع لجميع الأطراف".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الديهي: كلمة السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة شاملة جامعة

التخطيط القومي: حياة كريمة تحولت إلى مشروع قومي لتطوير الريف

500 مليار جنيه .. صناع الخير: قرار الرئيس السيسي بتطوير الريف تاريخي

خالد صديق: 44 مليار جنيه لـ تطوير الأسواق العشوائية .. فيديو

لمصلحة الجميع .. الرئيس السيسي : قانون الأحوال الشخصية سيكون متوازنا بين الأب والأم

السيسي يوجه التحية لشيخ الأزهر على قانون الأحوال الشخصية ..فيديو

ترشيحاتنا

ننشر تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال

كارتيرون يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك في مران اليوم

أخبار الرياضة.. قرار عاجل بشأن موسيماني.. وبشرى لجماهير الزمالك

هل اليتيم من فقد أمه أم أباه؟ علي جمعة يجيب

أتربة عالقة في الجو ورياح.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الغد

شرط صارم لتفادي استبعاد المنتخب الأوليمبي من أولمبياد طوكيو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تغسل أسنانك بعد كل وجبة لهذا السبب

رسميا.. تعرف على أسعار هيونداي النترا HD في مبادرة الإحلال

كيفية تحويل السيارة من بنزين إلى غاز .. الشروط وطريقة التقديم