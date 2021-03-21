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تعليم

وزير التعليم العالي ينعى الدكتورة ڤينيس كامل جودة

الأحد 21/مارس/2021 - 03:25 م
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
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نهلة الشربينى
نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة ڤينيس كامل جودة، وزيرة البحث العلمي الأسبق. 

وقال إن الدكتورة ڤينيس كامل جودة تعد أول سيدة في مصر يتم منحها درجة الدكتوراه في العلوم من الجمعية الملكية في إنجلترا، داعيا الله - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.

وكان  المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د. محمد لطيف أمين عام المجلس، و أعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.
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