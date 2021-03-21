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رياضة

على رأسهم رمضان صبحي .. ننشر قائمة ضحايا رامز جلال فى الأهلى والزمالك وبيراميدز| خاص

الأحد 21/مارس/2021 - 03:06 م
رامز جلال
رامز جلال
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عمرو الحلوانى

كشفت مصادر خاصة عن وقوع مروان محسن ومحمد هانى ومجدى قفشة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى فخ مقلب برنامج "رامز مريض نفسي" والذى يقدمه رامز جلال في رمضان المقبل عبر عبر شاشات  " إم بي سي ".


ولم يكن ثلاثي الأهلى فقط هم ضحايا رامز جلال فى برنامجه الجديد فى رمضان المقبل ، بل وقع معهم في نفس الفخ رمضان صبحي نجم بيراميدز ومحمود جنش حارس مرمى الزمالك.


وعلم " صدى البلد " أن برنامج رامز جلال الجديد يتم تصويره بالمملكة العربية السعودية وسجل رامز جلال العديد من الحلقات.


ولعب مهيب عبدالهادى مقدم البرامج الرياضية بـ إم بي سي دورا كبيرا فى وقوع نجوم الأهلى والزمالك وبيراميدز فى فخ برنامج مقالب رامز جلال الشير فى ظل العلاقة الكبيرة التى تجمعه بهم.


ويعد برنامج رامز جلال فى رمضان واحدا من أشهر البرامج على الإطلاق فى ظل المشاهدة العالية التى يحققها فى كل موسم تلو الأخر .

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