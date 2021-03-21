البورصة تخسر 8.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، اول جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.493 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.06%، ليغلق عند مستوى 10802 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 2075 نقطة.





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وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 13092 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 4116 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 2026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 2979 نقطة.