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اقتصاد

الإحصاء تكشف مفاجأة حول عدد من سبق لهم الزواج في سن 10 - 17 سنة

الأحد 21/مارس/2021 - 02:33 م
الزواج المبكر في
الزواج المبكر في مصر
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آية الجارحي
أعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة حول الزواج المبكر في مصر ضمن سلسلة من الدراسات التحليلية التي تضمنتها المجلة النصف سنوية "السكان- بحوث ودراسات".


وبحسب إنفوجراف للمركز، فتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار الزواج المبكر في الفئة العمرية (10-17 سنة) وأهم الأسباب التي تؤدى إليه وآثاره في عام.


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وأوضحت الدراسة أن عدد من سبق لهم الزواج في سن (10-17 سنة) يبلغ 117220 فردا بنسبة 0.8% من جملة السكان في هذه الفئة العمرية وذلك وفقًا لتعداد 2017.


وأشارت الدراسة أيضًا إلى ارتفاع نسبة الأمية بين من سبق لهم الزواج في تلك الفئة العمرية، حيث تبلغ حوالى 40%، كما أن نسبة التسرب من التعليم بينهم مرتفعة أيضا حيث تبلغ 36%.


وأوضحت الدراسة أن أحد أهم الأسباب الرئيسية للتسرب يرجع إلى الزواج المبكر، خاصة بين الفتيات بنسبة 25%.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج.


جاء ذلك خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 والذي أقيم اليوم، الأحد، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.
الإحصاء تكشف مفاجأة حول عدد من سبق لهم الزواج في سن 10 - 17 سنة
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