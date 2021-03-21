الدوري الإسباني.. خيتافي يهدر فوزا قاتلا على إلتشي





أنهى إلتشي الشوط الأول متقدما على خيتافي بهدف دون رد، سجله بيري ميلا، في الدقيقة 20 من عمر المباراة.





وتمكن أنيس أونال من إدارك التعادل لفريق خيتافي في الدقيقة 60.





وأهدر انجل لويس رودريجز ضربة جزاء لـ خيتافي في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، ليحرم فريقه من فوزا قاتلا على إلتشي.





وبهذه النتيجة رفع خيتافي رصيده إلى النقطة 29 في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما وصل إلتشي للنقطة 25 في المركز الـ 17.









حسم التعادل الإيجابي 1 - 1، مباراة خيتافي وإلتشي، التي جمعتهما على ملعب، كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإسباني.