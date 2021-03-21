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رياضة

تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين في شيفيلد يونايتد

الأحد 21/مارس/2021 - 05:28 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تأهل فريق تشيلسي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على شيفيلد يونايتد،بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات دور ربع النهائي للبطولة.

وجاء هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 24 من عمر اللقاء عن طريق أوليفر نوروود لاعب شيفيلد يونايتد بالخطأ في مرماه، ليتسبب في إقصاء فريقه من المسابقة.

وفي الدقيقة 92، أحرز حكيم زياش ثاني أهداف البلوز، ليؤكد عبور فريقه لنصف النهائي.

وبدأ توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: روديجر – كريستنسن– أزبيلكويتا

الوسط: بوليستش– كانتي – جورجينو- تشيلويل

الهجوم: هافيرتز – ماونت- زياش
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