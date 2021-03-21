بتكلفة 16 مليون جنيه .. رئيس جامعة عين شمس يفتتح مسرح كلية البنات الجديد

افتتح الدكتور محمود شوقى المتينى رئيس جامعة عين شمس ، مسرح كلية البنات الجديد بعد الانتهاء من تطويره بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د رقية شلبي عميد الكليه البنات جامعة عين شمس وا.د مى حلمى وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب وا.د حنان الشاعر وكيل الكليه لشئون الدارسات العليا وا.د اميرة يوسف وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أعضاء هيئه التدريس بجامعة عين شمس .

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أكد رئيس الجامعة أن افتتاح مسرح كلية البنات بعد تجديده يأتى في إطار منظومة التطوير التى تشهدها الجامعة في كافة أرجائها ( الكليات - مبان - مدرجات - مسارح وغيرها ) إلي جانب تطوير العملية التعليمية.









وأضاف أن الاستفادة من المسرح ستكون عظيمة ، حيث سيتم فيه إقامة المؤتمرات وحفلات التخرج وغيرها من الأنشطة التى تدعم الدور الثقافي للجامعة .









كما أعلن ان الفترة القادمة ستشهد صيانة مدرجات الكلية ومبانيها المختلفة وأيضًا كنترولات الكلية وقاعات الامتحانات وحمام السباحة وصالات الجيم بما يعود بالنفع علي طالبات كلية البنات.









وأشاد بدور كلية البنات علميًا وثقافيًا وتاريخيًا، وما تضمه من أقسام متنوعة في مختلف العلوم والآداب والتربية، كما أثنى على الدور العلمي والمجتمعي الذي تلعبه الكلية من خلال أعضاء هيئة التدريس بالكلية وخريجيها.









كذلك أشاد بالكلية وتاريخها العريق وايضًا تنظيمها لعدة أسواق خيرية والتى كان لها دور كبير في مساعدة الطالبات غير القادرات.