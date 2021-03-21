جامعة القناة تحتفل بالأم المثالية و الاعتبارية لعام ٢٠٢١.. صور

أقامت جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، حفلها السنوي، إحتفاءا، بإختيار الأم المثالية والإعتبارية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وحرصت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على تقديم الشكر لكل أم وأب وأسرة مؤكده أن اليوم ٢١ مارس يعد يوم الوفاء والعطاء للأم فهى رمز للتضحيات مشيره إلى أن إختيار الام المثاليه والام الاعتبارية يأتى بشروط وضعتها الجامعة وهى أن تكون لها قصه العطاء وكفاح وخاصه إذا كانت الام من ذوى الاحتياجات الخاصه أو تقوم بتربية ابن من ذوى الاحتياجات الخاصه.





ومن جانبها أشارت السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة أن فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أولى المرأه اهتمامًا خاصًا،وأعلن عام ٢٠١٧ عاما للمرأه المصرية ،وخصصت الدوله المصريه مقاعد للمرأه بالبرلمان ،كما تولت مناصب قيادية عديدة ،وأصدرت الدولة قوانين تخص المرأه وتعطيها حقوقها وجامعه قناه السويس تسير على نفس النهج وتكرم الأمهات المثاليات برعاية الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعه داعم المرأه بالجامعه.





وقدمت هدى فرج أمين عام الجامعة الشكر للدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على مجهوداته وتكريمه للعاملات المثاليات بالمدينة الجامعية للطالبات كما قدمت الشكر للجهاز الادارى بالجامعة والعاملين والعاملات الذين يسهمون بدور بارز فى إنجاح منظومه العمل داخل الجامعة ،وكذلك الشكر لمدرسة العموم وأمناء الكليات على دورهم الفاعل في إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول وتطبيق كافه الإجراءات الاحترازية للعبور بطلابنا بأمان من أزمه كورونا.





ثم جاءت مراسم التكريم للأمهات المثاليات وهن منى محمد فريد إدارة الأمن الجامعي، هدي علي عبد الرحمن إدارة الحسابات الفرعية، صباح عبد الحميد علي كلية الألسن، حنان السيد إسماعيل كلية العلوم، نسرين عبد العظيم محمد إدارة الحسابات الفرعية، فادية محمد سليمان كلية الطب البشري، نجوه محمد كمال إدارة المشتريات، فوزية أبو علوان السيد كلية الطب البشري، منال محمد محمود إدارة المدن الجامعية، منال أحمد محمد كلية الطب البشرى





تأتى المسابقة بإشراف عام منار السيد مدير عام الاداره العامه للشئون الإدارية ،وأحمد الشاعر مدير إدارة رعاية العاملين وقام بتقديم الحفل الدكتور أحمد إمام المدرس بكلية السياحة والفنادق .