مظلة الحكومة.. أشرف زكي يكشف حقيقة الأجور العالية لـ الفنانين.. فيديو

قال الفنان أشرف ذكي، نقيب الفنانين، إن الأجور المعلنة التي يتقاضاها الفنانين ليست صحيحة، معقبا: "الأجور المعلنة ليست صحيحة".





وأضاف "ذكي"، خلال لقائه عبر فضائية "سكاي نيوز عربية": "نحن في عرض وطلب.. والفنان الذي يطلب مبلغ معين إذا لم يستحقه لن يحصل عليه"، مؤكدا: "كل الفنانين أجورهم تصل إلى 40% مما كانوا يتقاضونه قبل جائحة كورونا".





وأشار إلى أن "الفن سوق مفتوح ولا تستطيع النقابة أن تفرض أجور معينة على الفنانين، خاصة وأن عمل الفنانين ليس تحت مظلة الدولة أو الحكومة".



