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توك شو

مظلة الحكومة.. أشرف زكي يكشف حقيقة الأجور العالية لـ الفنانين.. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 08:13 م
أشرف ذكي
أشرف ذكي
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محمد القاضي
قال الفنان أشرف ذكي، نقيب الفنانين، إن الأجور المعلنة التي يتقاضاها الفنانين ليست صحيحة، معقبا: "الأجور المعلنة ليست صحيحة".

وأضاف "ذكي"، خلال لقائه عبر فضائية "سكاي نيوز عربية": "نحن في عرض وطلب.. والفنان الذي يطلب مبلغ معين إذا لم يستحقه لن يحصل عليه"، مؤكدا: "كل الفنانين أجورهم تصل إلى 40% مما كانوا يتقاضونه قبل جائحة كورونا".

وأشار إلى أن "الفن سوق مفتوح ولا تستطيع النقابة أن تفرض أجور معينة على الفنانين، خاصة وأن عمل الفنانين ليس تحت مظلة الدولة أو الحكومة".

وأوضح أن من يتقاضون أجورا كبيرة من الممكن عدهم على أصابع اليد، مردفا: "كل الفئات فيها أجور عالية وليس الفنانين فقط، فهناك مذيعين ومحاميين أجورهم كبيرة".
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