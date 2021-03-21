سيارة شهيرة شهدت قصة حب رامز جلال ونيللي كريم فى أحلام الفتى الطائش.. صور

" أحمر على أبوه يا بطيخ، رجلك ماتت، ترج وتسأسأ، انتحر وأرميلك نفسي من فوق للسفرة عشان ترتاح.. اكهربلك نفسي عشان تخلص مني " إفيهات رسمت البهجة على وجوه المشاهدين وكانت سببًا في شهرة أحد اهم نجوم صناعة المقالب ليس في مصر فقط بل والوطن العربي اجمع، ليكون دائمًا محلً جدل، ولكنه قدم نفسه بشكل جديد من خلال شخصية الفتى الطائش التي رغم تناولها في إطار كوميدي إلا أنها تكمن خلفها رسالة هادفة موجهة إلى الشباب تساعده في الإصرار على تحقيق حلمه مهما واجه من صعوبات، غنه الفنان رامز جلال من فيلم " أحلام الفتى الطائش ".

يتناول فيلم " أحلام الفتى الطائش " قصة الفتى وحيد فريد الذي قام بدوره الفنان رامز جلال شاب متهور لا يحلم بشيء سوى أن يصبح شهيرًا سواء كان كلاعب كرة قدم أو ممثل عالمي لعشقه لنجمات هوليود ويبحث عن فرصة عمل تتناسب مع أحلامه هذه، فيتوسط أبيه فريد فتح الباب والذي جسد شخصيته الفنان الراحل حسن حسني، عند شوكت " غسان مطر " زميل دراسته ويملك إحدى شركات التأمين الكبرى ليوظف وحيد لديه.

وبدأ وحيد عمله في شركة التأمين ولكنه كان يعاني دائما من سوء حظه مع المؤمن عليهم، فنصحه صديقه شريف الشريف " إدوارد " بأن يقوم بعرض التأمين على الفنانات، فوقع الاختيار على الفنانة نيللي كريم والتي ظهرت في احداث الفيلم بشخصيتها الحقيقية، ومن هنا بدأت الأحداث والمفارقات الكوميدية تتوالى، ولكن هناك بطلتين رئيسيتن ظهرتا بشكل رئيسي في احداث هذا الفيلم وهما سيارتين سنتعرف عليها في السطور التالية.

كان الظهور الأول لصاحبة النجمة العريقة التي رافقت الفنانة نيللي كريم خلال احداث الفيلم وهى من إصدار شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة مرسيدس بنز التي تأسست عام 1926، و تعد إصداراتها الأكثر مبيعا في العالم وتتصدر دائمًا مقدمة مبيعات السيارات الفاخرة في السوق العالمي للسيارات.

ظهرت السيارة مرسيدس بنز خلال مشاهد فيلم أحلام الفتى الطائش من الطراز W210 الذي لقبه المصريون بـ " مرسيدس عيون " و اخذ هذا الطراز شهرة واسعة في الشارع المصري وعُرف بانه سيارة كبار الدولة في هذا الوقت، وأنتجت هذه السيارة في الفترة ما بين 1996 وحتى عام 2002، و استمدت قوتها من نوعين من المحركات، أولها V6 بسعة 3.2 لتر، والثاني V8 بسعة 5.4 لتر.

أما السيارة الثانية التي امتلكها الفتى الطائش وحيد فقد كانت أول سيارة من إنتاج الصانع الألماني الشهير VOLKSWAGEN، أشهر سيارة في الشارع المصري الطراز BEETLE ، التي صنعت بأمر من زعيم النازية أدولف هتلر لاستخدامها كدعاية لنظامه، حينما أصدر بيان بتصنيع سيارة ذات حجم صغير خفيفة على الطرق اقتصادية في الوقود، فكان الطراز BEETLE، الذي حقق أكبر نسبة مبيعات في سوق السيارات العالمي في العام 1972.

جدير بالذكر أن فيلم أحلام الفتى الطائش بطولة كلًا من " حسن حسني، رجاء الجداوي، رامز جلال، نيللي كريم، نشوى مصطفى، إدوارد، غسان مطر، انجي علي، بدرية طلبة، هاني رمزي، أحمد الحلواني" ومن تأليف أحمد عبدالله، و إخراج سامح عبدالعزيز، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 6 يونيو من العام 2007.