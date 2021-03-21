أرخص وصفة لتبييض البشرة والتخلص من النمش

العناية بالوجه هي أهم شيء لكل امرأة تهتم بجمالها، ويعتبر تبييض بشرة الوجه من الشوائب، نتيجة التغيرات الجلدية والتعرض للشمس أمرا ضروريا للنساء





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يساعد غسول أوراق البقدونس والليمون على تبييض وتنظيف بشرة الوجه من بقع التصبغ والنمش واستعادة بشرة صحية لوجهك.



أوراق البقدونس غنية بالفيتامينات والمعادن، كما أن عصيرها يحتوي على زيوت أساسية تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمنغنيز، في الطب الشعبي، يستخدم أيضًا كدواء ضد الحمى وأمراض الكلى وأمراض المسالك البولية والسكري والتهاب العين وحتى العجز الجنسي.



مكونات المستحضر:

2 ملاعق كبيرة من أوراق البقدونس المفروم 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون 200 مل من الماء

تحضير المستحضر: تُسكب ملعقتان كبيرتان من أوراق البقدونس الطازجة المفرومة مع 200 مل من الماء المغلي وتُطهى على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة. نخرجه من الموقد ويبرد. بعد ذلك ، يصفى ويضاف 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.