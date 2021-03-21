تعطل محرك طائرة سودانية في الجو قبل هبوطها بـ مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، حالة طوارئ علي الممر 05C، بالتزامن مع هبوط طائرة سودانية قادمة من الخرطوم بعد توقف المحرك الأيمن بها أثناء رحلتها في الجو قبل الهبوط في القاهرة، وتم التعامل معها وإنزال الركاب بسلام.





قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن برج المراقبة بالمطار تلقى إشارة من قائد طائرة " شركة طيران بدر" القادمة من الخرطوم إلي مطار القاهرة قبل هبوطها بنحو 30 ميل، تفيد بتوقف المحرك الأيمن للطائرة القادمة علي متنها نحو أكثر من 120‪ راكبا.





أوضحت المصادر، أنه علي الفور تم عمل انتشار للاطفاء علي الممر في انتظار هبوط الرحلة علي ممر 05C، وتم التعامل من قبل فرق قطاع العمليات علي المهبط وانزال الركاب بسلام دون اي إصابات أَو خسائر، وجاري حاليا التعامل مع عطل الطائرة.



