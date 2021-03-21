كلام نهائي.. الأهلي يكشف موقف كهربا من الرحيل بعد الأزمة مع موسيماني

كشف امير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي، عن موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر من تلقى عروض ونية مجلس الإدارة فى رحيل اللاعب.





وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس ٢، إن مجلس ادارة الأهلي تعامل مع كهربا بكل مهنية خلال ازمته مع المدير الفني بيتسو موسيماني، وكانت العقوبة تغريمه ١٠٠ الف جنيه وايقافه شهرا.





وأكمل: لم نتطرق لبيع كهربا نهائياََ او اعارته او حتى تلقي عروض من أحد الأندية سواء لبيعه او لاعارته وهذا لم يحدث تماماََ.





وأضاف توفيق أن، النادي الأهلي يعمل على استمرار جميع لاعبيه ولكن بالطريقة المعهود عليها التعامل داخل القلعة الحمراء وهو الانضباط في كل شئ.