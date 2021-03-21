أدوية وآيفونات.. جمارك المطار تنجح في إحباط 3 محاولات تهريب إلى القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بمبني الركاب ، ثلاث محاولات تهريب كبري جميعهم أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الاماراتية القادمة من دبي رحلة رقم ٩٢٥، وتم تحريز المضبوطات.





الاولي حينما استوقف حافظ منشاوي حافظ رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبسؤالها انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية سوي شاشة مستعملة قام محمود محمد سعيد رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف يوسف حامد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة علي جهاز الفحص بالأشعة فتلاحظ له وجود اشياء تكرارية بكميات وبعرض الامر علي اسامه محمد دياب مدير الجمرك قام بتكليف لجنة مكونة من عبد الرحمن سيد إسماعيل وهدي محمد حسين مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا في وجود هاني وزيري مدير ادارة مكتب المدير العام علي ان يتم التفتيش في الصالة المجاورة نظرا لازدحام الصالة الشديد بالركاب مما اسفر عن ضبط 2330 مسمار وقطع معدنية من مستلزمات جراحة العظام و354 عبوات وزجاجات أدوية متنوعة و57 تليفون محمول ماركة ايفون.





والثانية حينما استوقف حافظ منشاوي ومحمود محمد سعيد رؤساء الاقسام في احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبوضع حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ ليوسف حامد يوسف وجود اشياء متكررة وبكميات ايضا قام أسامة محمد دياب مدير الجمرك بتكليف كل من عبد الرحمن سيد واحمد محمد عبد الواحد ومحمد نسيم مآمير الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 34 تليفون ماركة ايفون و 201 عبوة من المستحضرات والأدوية.





والحالة الثالثة تمت في إطار التنسيق بين السلطات الجمركية والادارة العامة للمباحث بالمطار حيث تم ضبط احد الركاب اثناء محاولته الخروج وبحوزته 3560 شريط من دواء cytotec الذي يستخدم في الإجهاض بعدما أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، تم الضبط بواسطة فريق العمل كل من محمود محمد سعيد وحافظ منشاوي حافظ واحمد عبد الواحد وعبد الرحمن إسماعيل باشراف مديري الجمرك اسامه محمد دياب وهاني وزيري ومعهم رجال البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة.



