طريقة عمل عجينة السكر

اليوم سأقدم لك اسهل واسرع طريقة لعمل عجينة السكر .. لتزيين التورتة والكيك .. جربيها معنا بالخطوات والصور ..





المقادير :

1 كوب سكر بودرة

2 ملعقة كبيرة عسل ابيض

ألوان غذائية





طريقة التحضير :

1. احضري اناء ضعي فيه السكر مع العسل بالتدريج.. واخلطيهم مع بعض .





2. قومي برش القليل من السكر البودرة او النشا على الرخامة.





3. قومي بعجنها الى ان تكون عجينة ملساء .





4. ضيفي الالوان الغذائية حسب اللون المطلوب .





5. واعجني الى ان تصبح العجينة باللون المطلوب .. سواء فاتح او غامق.





6. الآن أصبحت العجينة جاهزة لتشكلها .



