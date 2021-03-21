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طريقة عمل عجينة السكر

الأحد 21/مارس/2021 - 11:26 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل عجينة السكر ؛لتزيين التورتة والكيك والكاب كيك.. 

اليوم  سأقدم لك اسهل واسرع طريقة لعمل عجينة السكر .. لتزيين التورتة والكيك .. جربيها معنا بالخطوات والصور .. 

المقادير  :
 1 كوب سكر بودرة
 2 ملعقة كبيرة عسل ابيض 
ألوان غذائية 

طريقة التحضير  :
1. احضري اناء ضعي فيه السكر مع العسل بالتدريج.. واخلطيهم مع بعض . 

2.  قومي برش القليل من السكر البودرة او النشا على الرخامة. 

3. قومي بعجنها الى ان تكون عجينة ملساء . 

4. ضيفي الالوان الغذائية حسب اللون المطلوب . 

5. واعجني الى ان تصبح العجينة باللون المطلوب .. سواء فاتح او غامق. 

6. الآن أصبحت العجينة جاهزة لتشكلها . 

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