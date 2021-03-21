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رياضة

الأهلي يقدم عرضا ماديا أكبر من القيمة التسويقية لـ سيرينو والمفاوضات لم تتم.. طالع التفاصيل

الأحد 21/مارس/2021 - 11:48 م
سيرينو
سيرينو
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عمرو ابوبكر
كشف امير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي، عن موقف التعاقد مع سيرينو مهاجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعد طلب موسيماني تواجد اللاعب. 

وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس ، إن سيرينو صفقة مميزة ونسعى لضمها، وقدمنا رقم أكبر من قيمته التسويقية التي تؤكدها جميع مواقع الأرقام المعتمدة، ولكن مازالت المفاوضات مستمرة. 

وأكمل: الأهلي لن يدفع مبلغ أكبر من اللازم لضم صفقة حتى ولو كان في حاجة إليها، الأهلي دائماََ بمن حضر وذلك ما عهدناه. 

وأضاف توفيق أن، النادي الأهلي يعمل على استمرار جميع لاعبيه ولكن بالطريقة المعهود عليها التعامل داخل القلعة الحمراء وهو الانضباط في كل شئ.

وأشار توفيق الى أن، سيمبا التنزاني فريق كبير وطور نفسه واداءه بشكل جيد خلال الفترة السابقة، واذا وجدنا أننا في حاجة الى أي لاعب من سيميا سنتابعه بشكل جيد وشنقوم بالتعاقد معه، ولكن لم نفاوض اي لاعب من النادي التنزاني حتى الآن. 
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