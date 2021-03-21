الأهلي يقدم عرضا ماديا أكبر من القيمة التسويقية لـ سيرينو والمفاوضات لم تتم.. طالع التفاصيل

كشف امير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي، عن موقف التعاقد مع سيرينو مهاجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعد طلب موسيماني تواجد اللاعب.





وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس ، إن سيرينو صفقة مميزة ونسعى لضمها، وقدمنا رقم أكبر من قيمته التسويقية التي تؤكدها جميع مواقع الأرقام المعتمدة، ولكن مازالت المفاوضات مستمرة.





وأكمل: الأهلي لن يدفع مبلغ أكبر من اللازم لضم صفقة حتى ولو كان في حاجة إليها، الأهلي دائماََ بمن حضر وذلك ما عهدناه.





وأضاف توفيق أن، النادي الأهلي يعمل على استمرار جميع لاعبيه ولكن بالطريقة المعهود عليها التعامل داخل القلعة الحمراء وهو الانضباط في كل شئ.



