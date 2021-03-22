إهداء الورود لكل الأمهات المحتجزات بالعزل في بني سويف.. فيديو

قال الدكتور إميل رشدي طبيب بمستشفى عزل بني سويف، إن الاكتئاب النفسي هو أكثر شيء سائد للمرضى المتواجدين في مستشفيات العزل وبالتالي عند اقتراب موعد عيد الأم قمنا بالتحدث إلي إدارة المستشفى لجلب ورد لجميع الأمهات المتواجدين في العزل لإسعادهم .





وأضاف رشدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " : قمنا بجلب الورود إلي جميع الأمهات وقمنا بكتابة برقية علي كل بوكيه ورد مكتوب بها " انتي في القلب مش في العزل " وانا من قمت بكتابة هذه الجملة .



