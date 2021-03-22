مصر الخير: معظم قضايا الغارمات بسبب الأمراض وليس تجهيز العرائس كما هو منتشر

علقت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة "مصر الخير"، على طلب الرئيس السيسي اليوم بوضع حلول لقضية الغارمات، قائلة:" تناول الرئيس لهذا الأمر شيء هام، معقبة: لدينا أكثر من حل مثل :"التمكين الاقتصادي والوعي والتوعية".

وأكملت "عوض" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، علينا العمل بنشر الوعي والحملات التوعوية، معقبة:" لازم نشرح للأم أزاي تشتري الحاجات المفيدة والضرورية فقط".

وتابعت: وزارة التضامن ستشارك في حملات التوعية في القرى والريف، معقبة: الأمهات في الريف تنظر لجهاز العروسة على أنه ىأمر ملزم ولهذا يجب تغير هذه المفاهيم.

ولفتت إلى أن معظم قضايا الغارمات تكون بسبب الأمراض وليس تجهيز العرائس، معقبة: أحيانا الأم يمكن أن تعرض نفسها للموت من أجل إنقاذ اهلهم.