مصر الخير: معظم قضايا الغارمات بسبب الأمراض وليس تجهيز العرائس كما هو منتشر

علقت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة "مصر الخير"، على طلب الرئيس السيسي اليوم بوضع حلول لقضية الغارمات، قائلة:" تناول الرئيس لهذا الأمر شيء هام، معقبة: لدينا أكثر من حل مثل :"التمكين الاقتصادي والوعي والتوعية".
وأكملت "عوض" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، علينا العمل بنشر الوعي والحملات التوعوية، معقبة:" لازم نشرح للأم أزاي تشتري الحاجات المفيدة والضرورية فقط".
وتابعت: وزارة التضامن ستشارك في حملات التوعية في القرى والريف، معقبة: الأمهات في الريف تنظر لجهاز العروسة على أنه ىأمر ملزم ولهذا يجب تغير هذه المفاهيم.
ولفتت إلى أن معظم قضايا الغارمات تكون بسبب الأمراض وليس تجهيز العرائس، معقبة: أحيانا الأم يمكن أن تعرض نفسها للموت من أجل إنقاذ اهلهم.
وأكملت "عوض" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، علينا العمل بنشر الوعي والحملات التوعوية، معقبة:" لازم نشرح للأم أزاي تشتري الحاجات المفيدة والضرورية فقط".
وتابعت: وزارة التضامن ستشارك في حملات التوعية في القرى والريف، معقبة: الأمهات في الريف تنظر لجهاز العروسة على أنه ىأمر ملزم ولهذا يجب تغير هذه المفاهيم.
ولفتت إلى أن معظم قضايا الغارمات تكون بسبب الأمراض وليس تجهيز العرائس، معقبة: أحيانا الأم يمكن أن تعرض نفسها للموت من أجل إنقاذ اهلهم.