عضو الزمالك يرد على هجوم الجماهير بسبب التعاقد مع كارتيرون

علق حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، على الهجوم الذي تعرض له المجلس بعد قرار عودة باتريس كارتيرون .





وقال السمري في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" :"التعاقد مع كارتيرون بعد هروبه؟ ما باتشيكو هرب".





وتابع :"فقدان النقاط بدوري أبطال أفريقيا وخسارة نقاط في مسابقة الدوري كان من أسباب إقالة باتشيكو".





وواصل :"الجماهير كانت ستطالب بإقالة باتشيكو في حالة عدم الفوز على الترجي، ومن أسباب التعاقد مع كارتيرون هو على علم بكل صغيرة وكبيرة بأجواء الفريق".





وكان البرتغالي باتشيكو قد رحل عن الزمالك في 2015 بشكلا مفاجئ، حيث وصفته الجماهير بالهروب في تلك الفترة.