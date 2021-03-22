تخفيضات 50% على زيارة المتحف القومي للحضارة

وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على منح تخفيض بنسبة ٥٠% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين بدءا من ٤ إلى ١٧ أبريل ٢٠٢١، لزيارة قاعة العرض المركزي.









جاء ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للترويج للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد افتتاحه والمقرر يوم 3 أبريل المقبل





كما سيتم السماح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداء من يوم ١٨ أبريل المقبل والذي يوافق يوم التراث العالمي، حيث أنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.



