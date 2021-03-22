الملف اللبناني على طاولة المباحثات.. ماكرون يجري جولة خليجية في أبريل المقبل

ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن الرئيس الفرنسي إيمانيل ماكرون سيقوم بجولة خليجية ابتداء من نهاية الأسبوع الثاني من شهر إبريل المقبل.
وحسب الصحيفة اللبنانية، ستشمل جولة ماكرون، المملكة العربية السعودية ودولتي الامارات وقطر بعدما كانت الجولة مقررة نهاية شهر فبراير الماضي وأرجئت لتفاقم وضع كورونا في فرنسا.
ومن المقرر أن يكون الملف اللبناني بجوانبه العديدة على طاولة المباحثات، إذ يرغب ماكرون في إقناع الدول بمساعدة لبنان خصوصا لدى لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نظرا لدور المملكة القديم في لبنان.
وستتمحور النقاط الأساسية التي ستشكل صلب مشاورات ماكرون مع الأطراف الخليجية بشأن لبنان، حول تشكيل "حكومة المهمة" والعراقيل الموضوعة أمام المبادرة الفرنسية والإصلاحات الضرورية والمساعدات التي يمكن أن تقدمها هذه الدول لإنقاذ البلاد وخروجه من محنته.
وتعتبر باريس أن جولة ماكرون الخليجية ستشكل مناسبة كي يقيم الرئيس الفرنسي مبادرته اللبنانية ويبحث في إمكان تعاون الأطراف العربية الإقليمية مع النهج الجديد الذي أعلن عنه خلال مؤتمره الصحفي الخميس الماضي.