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أخبار العالم

الملف اللبناني على طاولة المباحثات.. ماكرون يجري جولة خليجية في أبريل المقبل

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:46 ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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شيماء مصطفى
ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن الرئيس الفرنسي إيمانيل ماكرون سيقوم بجولة خليجية ابتداء من نهاية الأسبوع الثاني من شهر إبريل المقبل.

وحسب الصحيفة اللبنانية، ‏ستشمل جولة ماكرون، المملكة العربية السعودية ودولتي الامارات وقطر بعدما كانت الجولة مقررة نهاية شهر فبراير الماضي وأرجئت لتفاقم وضع كورونا في فرنسا‎.‎
 
ومن المقرر أن يكون الملف اللبناني بجوانبه العديدة على طاولة المباحثات، إذ يرغب ماكرون في إقناع الدول ‏بمساعدة لبنان خصوصا لدى لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نظرا لدور المملكة القديم في لبنان. 

وستتمحور النقاط الأساسية التي ستشكل صلب مشاورات ماكرون مع الأطراف ‏الخليجية بشأن لبنان، حول تشكيل "حكومة المهمة" والعراقيل الموضوعة أمام المبادرة ‏الفرنسية والإصلاحات الضرورية والمساعدات التي يمكن أن تقدمها هذه الدول لإنقاذ البلاد وخروجه من محنته‎.‎

وتعتبر باريس أن جولة ماكرون الخليجية ستشكل مناسبة كي يقيم الرئيس الفرنسي مبادرته اللبنانية ويبحث في ‏إمكان تعاون الأطراف العربية الإقليمية مع النهج الجديد الذي أعلن عنه خلال مؤتمره الصحفي الخميس الماضي. ‏
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