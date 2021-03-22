"الصناعة الروسية": العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو تنعكس إيجابيًا على نشاط الشركات

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أن العقوبات الأمريكية الجديدة تزيد من كثافة عملية إحلال الواردات في السلاسل التكنولوجيا الروسية، مشيرة إلى أن هذا يؤثر بشكل إيجابي على نشاط الشركات الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، عن مصدر بالمكتب الإعلامي للوزارة - لم تسمه - قوله: إن "دخول العقوبات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ لن يؤدي إلا إلى تكثيف عملية إحلال الواردات من سلاسلنا التكنولوجية".

وأضاف أن "هذا سيكون له تأثير إيجابي على نشاط الشركات الصناعية الروسية، إذ تبقى الأموال المخصصة لدفع ثمن الواردات داخل البلاد، حيث تستخدم لدفع رواتب الموظفين وتطوير التقنيات الجديدة والإنتاج".

وكانت وزارة التجارة الأمريكية أعلنت مؤخرا أن واشنطن وضعت روسيا في قائمة الدول التي يُحظر تصدير واستيراد الأسلحة منها، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 مارس الحالي.