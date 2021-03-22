عيد الأم.. الداخلية تنظم احتفالية بمنطقة سجون طره.. صور

أقام قطاع السجون إحتفالية داخل منطقة سجون طره بمناسبة الإحتفال بعيد الأم لعام 2021 بحضور عدد من القيادات والضباط وممثلى منظمات المجتمع المدنى والفنانين.





ويأتي لك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .





وتضمن الإحتفال فقرات غنائية ، وتم توزيع هدايا رمزية للسجينات الحاضنات وأطفالهن بالإضافة لدعوة أبناء السجينات المودعين بدور الحضانة الخارجية لحضور الإحتفال .



