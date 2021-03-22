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حوادث

عيد الأم.. الداخلية تنظم احتفالية بمنطقة سجون طره.. صور

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:57 ص
احتفال عيد الام فى
احتفال عيد الام فى السجون
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مصطفى الرماح
  
أقام قطاع السجون إحتفالية داخل منطقة سجون طره بمناسبة الإحتفال بعيد الأم لعام 2021 بحضور عدد من القيادات والضباط وممثلى منظمات المجتمع المدنى والفنانين.

ويأتي لك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

 وتضمن الإحتفال فقرات غنائية ، وتم توزيع هدايا رمزية للسجينات الحاضنات وأطفالهن بالإضافة لدعوة أبناء السجينات المودعين بدور الحضانة الخارجية لحضور الإحتفال .

وذلك فى إطار مشاركة أجهزة وزارة الداخلية فى إحتفالات عيد الأم لعام 2021 ، وحرص وزارة الداخلية على تطوير أُطر العلاقة بين الشرطة والشعب من خلال الإستجابة لتطلعات ومتطلبات المواطنين بهدف تعميق أواصر التواصل الإجتماعى لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة لهم للإحتفال بهذه المناسبة .
عيد الأم.. الداخلية تنظم احتفالية بمنطقة سجون طره.. صور
عيد الأم.. الداخلية تنظم احتفالية بمنطقة سجون طره.. صور
عيد الأم.. الداخلية تنظم احتفالية بمنطقة سجون طره.. صور
عيد الأم.. الداخلية تنظم احتفالية بمنطقة سجون طره.. صور
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