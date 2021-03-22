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محافظات

تطعيم 188 حالة بلقاح كورونا بدمياط

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:04 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

صرح كمال سلامة، مدير مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط "لصدى البلد ، عن اقبال المواطنين على مركز تلقي لقاح فيروس كورونا و إن إجمالي أعداد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا، ضمن فئات كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة دمياط، وصل إلى 188 مواطنًا.

وأكد سلامة، أنه تم تخصيص وتجهيز مركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة دمياط، وفقا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات وإشراف الدكتورة محافظ دمياط، واللواء مدير أمن دمياط، علمًا بأن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد، تتم من خلال عدة مراحل، وذلك وفقا للتعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان التى تبدأ بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، www.egcovac.mohp.gov.eg، ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى ثلاثة مجموعات؛ ويقوم المواطن بإختيار المجموعة الخاصة به، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم من خلال رسالة نصية وتوجيههم إلى مركز القلب والجهاز الهضمي لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وأوضح أنه عندما يتوجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، وذلك للحصول على الموافقة المستنيرة، ثم ينتقل المواطن إلى منطقة الانتظار ثم يتوجه بعدها إلى غرفة الموافقة المستنيرة ؛ وفيها يتم الرد على كافة استفساراته، وشرح البنود الخاصة بالموافقة من خلال الطاقم الطبي المتواجد، كما يتم مراجعة بيانات المواطن والتحقق من استيفاء كافة المستندات؛ ولذا وجب التنويه على أصحاب الأمراض المزمنة إحضار أي تقرير يفيد بحالته أو الأدوية التي يتلقاها؛ مع أصل بطاقة الرقم القومي، كما أن المرحلة الأخيرة في خطوات الحصول على الجرعة الأولى من اللقاحات تتم في غرفة التطعيمات، حيث يتم التأكد فيها من هوية المواطن، ويتم حقنه باللقاح أعلى الذراع اليسرى بالعضلة الدالية، ثم يقوم مركز المعلومات بتأكيد تسجيل حصول المواطن على الجرعة الأولى على منظومة وزارة الصحة والسكان المُميكنة الخاصة باللقاح، وتسجيل تاريخها وتحديد موعد الحصول على الجرعة الثانية، علما بوجود عيادات مخصصة بالمركز لمتابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات في حالة ظهور أي أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، كما تتم تلك الخطوات أيضا خلال الزيارة الثانية للمواطن للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.

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