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أخبار البلد

390 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع شمال الشرقية

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:55 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ففى نطاق قطاع شمال الشرقية والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى  (870 ألف) مشترك ويضم حوالى 61 مركز وقرية تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى (390 مليون جنيه ) كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات :
-  7 موزعات جهد متوسط  
-   400 محولات وأكشاك قدرات مختلفة .
-  125 سكاكين هوائية جهد متوسط.
-  55 وحدات ربط حلقى جهد متوسط .
-  2500 عامود هوائى جهد متوسط .
-  200 كم خطوط هوائية جهد متوسط .
-  420 كم كابلات أرضية جهد متوسط .
-  1400  عامود جهد منخفض .
-  5000 كم خطوط هوائية جهد منخفض .
-  65 كم كابلات أرضية جهد منخفض   .
-  158 صندوق توزيع جهد منخفض .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.
 
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