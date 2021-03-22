اللعب في نتائج مسحة كورونا.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني





واكد شوبير في تصريحات عبر أثير " اون سبورت اف ام " أن المريخ السوداني يتهم مسؤولي سيمبا بتزوير نتائج لاعبي الفريق الخاصة بمسحه فيروس كورونا





واضاف شوبير أن المريخ السوداني اجري مسحه جديده للاعبين واكتشف سلبية جميع لاعبي الفريق بخلاف النتائج التي أعلنها فريق سيمبا قبل مباراة الفريقين و تسببت في حرمان فريق المريخ من خدمات لاعبيه





وتابع أن الاتحاد الافريقي سيكون من حقه استبعاد فريق سيمبا من البطولة حال تم ثبوت تلاعب مسؤولي سيمبا بنتائج عينات المريخ السوداني





وأكمل أن الكاف سيجري تحقيق موسع في هذا الشان لمعرفه الحقيقة واتخاذ القرار المناسب

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تفاصيل أزمة فريقي المريخ السوداني و سيمبا التنزاني ببطولة دوري ابطال افريقيا