وكيل تعليم الغربية يكرم الطلاب الفائزين في مسابقتي الإلقاء الشعري وأعياد الطفولة

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير الخاصة بالطلبة الفائزين مجمعة إلى أشرف عوض منصور، موجه عام التربية المسرحية.

كما قام بتكريمه على الجهد المبذول مع جميع الطلاب، وقام بتكريم د.السيد إبراهيم العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، على المراكز المحققة خلال المسابقات الوزارية.

بينما تحت رعاية وموافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر إجراء العملية الانتخابية للمكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية عبر شبكة الكونفرانس الافتراضي WEBEX للعام الدراسي 2020 / 2021 من خلال الموضوع المحوري "الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي"





كما عقد فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر تنفيذ العملية الانتخابية، حيث تم اليوم عرض برامج الطلاب المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي على مستوى الجمهورية وعددهم 35 طالبا وطالبة .





وتقدم للترشح من محافظة الغربية كل من الطالبة منة الله محمد سليم – إدارة شرق المحلة، والطالب مهند وليد عزت – إدارة كفر الزيات.