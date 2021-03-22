رئيس جامعة المنصورة يتفقد إنشاءات مبني الملحق الجديد لكلية التربية الرياضية

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين، منشآت كلية التربية الرياضية في إطار تفقد العمل في إنشاءات مبني الملحق الجديد للكلية .



وكان فى استقباله الدكتور احمد عبد العظيم عميد الكلية والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة ، الدكتور إيهاب البراوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور حامد عسكر المستشار الهندسى لرئيس الجامعة ، الدكتور نبيل بلاط المستشار الهندسى لرئيس الجامعة و عدد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية .





كما قام بتفقد لجان الامتحانات بالكلية ومتابعة اللجان والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات بالكلية.





ووجه رئيس الجامعة خلال الزيارة بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية للمبنى حيث ان المبنى مكون من ستة أدوار يضم المبنى قاعات تدريسية ومكاتب ادارية ومكاتب لاعضاء هيئة التدريس.