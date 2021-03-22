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رياضة

تشابي ألونسو يتفق على تدريب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:21 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، أن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق الثاني لـ ريال سوسيداد، اتفق على تدريب فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بدءًا من الموسم المقبل 2020-2021.

وذكرت صحيفة " بيلد" الألمانية، أن ألونسو اتفق مع مسئولي مونشنجلادباخ على تولي المهمة الفنية للفريق بدءًا من الموسم المقبل خلفًا لـ ماركو روز.

وكان مارك روز قد فعل البند في عقده مع مونشنجلادباخ والذي يسمح له بالرحيل عن الفريق، وذلك من أجل بروسيا دورتموند الموسم المقبل.

ولعب تشابي ألونسو لفرق ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ قبل اعتزال كرة القدم عام 2017.
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