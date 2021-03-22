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الأوقاف تعلن توزيع 1575 عمامة أزهرية للأئمة

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:18 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع الدفعة العاشرة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين لها، وعددها (1575) عمامة أزهرية، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى (17476) عمامة أزهرية حتى تاريخه. وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة .


وقالت الوزارة في بيان لهت سيتم التوزيع بدءًا من يوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري وحتى الخميس الموافق 1 أبريل المقبل ، وذلك على النحو التالي :

مالمديريةالعدد المخصص للمديريةما سبق صرفه

للمديرية

الإجمالي
1.الشرقية15014501600
2.القاهرة15011701320
3.البحيرة15010501200
4.الدقهلية1009501050
5.الجيزة100850950
6.المنوفية100800900
7.شمال سيناء75250325
8.كفر الشيخ5010001050
9.الغربية509501000
10.سوهاج50850900
11.القليوبية50850900
12.أسيوط50750800
13.قنا50600650
14.المنيا50600650
15.بني سويف50600650
16.الإسكندرية50450500
17.أسوان50375425
18.الأقصر50375425
19.الفيوم50350400
20.الإسماعيلية50300350
21.دمياط50200250
22.مرسى مطروح50275325
23.السويس150150
24.البحر الأحمر165165
25.بور سعيد182182
26.الوادي الجديد150150
27.جنوب سيناء158158
28.الديوان العام—-5151
الإجمالي15751590117476
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