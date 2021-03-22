الأوقاف تعلن توزيع 1575 عمامة أزهرية للأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع الدفعة العاشرة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين لها، وعددها (1575) عمامة أزهرية، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى (17476) عمامة أزهرية حتى تاريخه. وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة .
وقالت الوزارة في بيان لهت سيتم التوزيع بدءًا من يوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري وحتى الخميس الموافق 1 أبريل المقبل ، وذلك على النحو التالي :
|م
|المديرية
|العدد المخصص للمديرية
|ما سبق صرفه
للمديرية
|الإجمالي
|1.
|الشرقية
|150
|1450
|1600
|2.
|القاهرة
|150
|1170
|1320
|3.
|البحيرة
|150
|1050
|1200
|4.
|الدقهلية
|100
|950
|1050
|5.
|الجيزة
|100
|850
|950
|6.
|المنوفية
|100
|800
|900
|7.
|شمال سيناء
|75
|250
|325
|8.
|كفر الشيخ
|50
|1000
|1050
|9.
|الغربية
|50
|950
|1000
|10.
|سوهاج
|50
|850
|900
|11.
|القليوبية
|50
|850
|900
|12.
|أسيوط
|50
|750
|800
|13.
|قنا
|50
|600
|650
|14.
|المنيا
|50
|600
|650
|15.
|بني سويف
|50
|600
|650
|16.
|الإسكندرية
|50
|450
|500
|17.
|أسوان
|50
|375
|425
|18.
|الأقصر
|50
|375
|425
|19.
|الفيوم
|50
|350
|400
|20.
|الإسماعيلية
|50
|300
|350
|21.
|دمياط
|50
|200
|250
|22.
|مرسى مطروح
|50
|275
|325
|23.
|السويس
|—
|150
|150
|24.
|البحر الأحمر
|—
|165
|165
|25.
|بور سعيد
|—
|182
|182
|26.
|الوادي الجديد
|—
|150
|150
|27.
|جنوب سيناء
|—
|158
|158
|28.
|الديوان العام
|—-
|51
|51
|الإجمالي
|1575
|15901
|17476