أول تعليق من أحمد فتوح عقب استبعاده من معسكر منتخب مصر

كشف أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن سبب استبعاده من معسكر المنتخب الأول المقام استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.





وقال "فتوح"، في تصريحات صحفية ، إنه تعرض لوعكة صحية منذ يومين، وهي عبارة عن نزلة برد وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وبناءً عليه لم يشارك في مران المنتخب أمس واليوم.





وأوضح أنه خضع لمسحتين للكشف عن فيروس كورونا للاطمئنان على حالته، وجاءت نتيجتهما سلبية.





وأشار إلى أنه سيحصل على راحة خلال الأيام القادمة حتى يتعافى، وبناءً عليه هو خارج المواجهتين القادمتين للمنتخب أمام كينيا وجزر القمر.





وأضاف أنه سينتظم في مران الزمالك عقب تعافيه من الإصابة.



