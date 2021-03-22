الجمهوريون يلجأون من جديد لـ أحضان ترامب

قال مصدر مطلع لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن زعيم الأقلية في مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي استأجر أحد كبار موظفي الرئيس السابق دونالد ترامب لقيادة عمليته السياسية.





وسينضم بريان جاك الذي كان المدير السياسي للبيت الأبيض في عهد ترامب ، إلى جهود مكارثي لمساعدة الجمهوريين على استعادة الأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات النصفية لعام 2022.





يأتي التعيين في الوقت الذي يحاول فيه مكارثي بولاية كاليفورنيا ، أن يجمع بين تكتل حزبي مترامي الأطراف يضم مؤيدي ترامب البارزين مثل النائب مات جايتز ، الجمهوري عن فلوريدا ، وكبار منتقدي ترامب مثل نائب رئيس المؤتمر الجمهوري ليز تشيني .





واختار مكارثي، جاك لأن ترامب كان يضع فيه ثقته ، كما أن لديه فهم جيد لمدى أهمية تأييد ترامب ، وكيف يمكن لجمهوريي مجلس النواب الاستفادة بشكل أفضل من [ترامب] للمساعدة في استعادة الأغلبية.





وأثار مكارثي في ​​الأشهر القليلة الماضية غضب ترامب عندما قال في البداية إنه مسؤول جزئيًا على الأقل عن هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول قبل أن يتراجع ويسافر إلى منتجع ترامب مار لاجو لإصلاح ما قاله عن ترامب.





ويقول ذلك أن ترامب لديه تأثير كبير داخل الحزب الجمهوري حتى وإن أدانوا أعماله ولم يباركوها لكن تأثيره لم يعد بسيطا أبدا.